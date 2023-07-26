再有遊客西貢近距離「追鯨」　政府強烈勸喻大眾切勿出海

西貢自本月13日罕有發現鯨魚蹤影後，不少船東以此為商機「大賺一筆」，更有內地旅客冒名而來。昨日(25日)就有保育團體指鯨魚背部已有螺旋槳造成的傷痕，相信是市民近距離觀鯨導致，呼籲大家切勿出海追尋鯨魚蹤影。不過，今日(26日)再有網民於內地社交平台分享相片，再見其極近距離直擊鯨魚上水，貼文隨即引起公眾關注。港府官員及漁護署亦作出強烈勸喻，盼大眾不要再出海「追鯨」。

Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」今日就有網民上傳一張來自內地社交平台「小紅書」的截圖圖片，可見相中用戶表明自己罕有目睹鯨魚上水張嘴的瞬間，且更見到鯨魚粉色的下顎，又形容自己是「今日份幸運兒」。但好笑的是，該名用戶將眼前的鯨魚，疑是誤認成海豚，更在貼文標題寫道「香港罕見粉色海豚」，誤認近期西貢「風雲人物」一事，令其他的Facebook網民大感無奈。

不過，該名小紅書用戶在不顧保育團體的勸喻下，照常出海「追鯨」的行為引來網民批評，「走到咁近想唔死都難，遠的(啲)保持距離欣賞唔得？」、「可以離遠少少睇唔好騷擾佢覓食，鯨魚食唔夠嘢就好快會死，請合作」、「點解要走出海到睇條鯨魚」、「遲早畀你哋班友害死(鯨魚)」。

有政府官員傍晚亦在其Facebook專頁發文，提到西貢一帶水域自從有鯨魚出現後，吸引了大批市民乘船出海「打卡」。但近日照片見到，鯨魚的背鰭附近出現了懷疑由螺旋槳造成的明顯傷痕，情況令人擔憂。官員呼籲大家，不應在好奇心的驅使下，乘船出海到糧船灣及牛尾海一帶水域「追鯨」，置鯨魚安全於不顧。如果大家在進行水上活動時發現鯨魚在附近出沒，應該與牠保持距離，並減慢船速。

官員又提到，已要求執法部門、漁護署和海事處加強宣傳等工作，包括派船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸喻他們離開，及在西貢碼頭等地勸喻市民及載客船隻負責人不要出海「追鯨」。至於如何協助鯨魚方面，漁護署會繼續徵詢專家意見。漁護署亦警告，所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬港元。