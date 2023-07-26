政Whats噏： 引入競爭「復活」九鐵？　田北辰：只係一個口號

因應港鐵近年事故頻生，社會有意見要求引入競爭，經營部分本地鐵路網絡。當中議員狄志遠更建議「復活」由政府全資擁有嘅九廣鐵路公司，以促進鐵路運輸嘅競爭。不過曾任九鐵主席嘅議員田北辰就唔同意有關主張，佢話雖然同意引入競爭，但覺得「復活」九鐵「只係一個口號」喎。

其實九鐵喺2007年前就經營緊香港多條鐵路線，譬如東鐵線、馬鞍山鐵路咁。而喺2007年12月2日開始，地下鐵路公司同九鐵「兩鐵合併」，原本由九鐵經營嘅列車服務就同埋地下鐵路公司一齊營運，成為依家港鐵一部分。

至於狄志遠覺得可以「復活」九鐵，因為佢覺得鐵路運輸呢個市場不應靠單一公司，況且兩鐵合併咗，近年都發生咁多事故，所以就建議「復活」九鐵為港鐵引入競爭，或整個港鐵2.0咁，變相為港鐵引入競爭。

狄進一步解釋，指政府係港鐵嘅主要股東，同時都喺全資擁有九鐵，所謂「復活」九鐵，整個港鐵2.0，只不過係將九鐵呢間喺港鐵度公司抽番出嚟，然後再同其他公司合作，經營其他新嘅鐵路線。佢又強調唔係將港鐵現有嘅路線拆出嚟畀九鐵，因為咁樣會涉及好多複雜嘅問題，而「復活」只係拆間公司出嚟，然後由九鐵同其他公司合作經營，一啲新發展區如北部都會區嘅鐵路網絡，藉此為港鐵帶嚟競爭。而佢同所屬政黨，近日都有就九鐵嘅議題，同運輸及物流局副局長廖振新面談。狄志遠引述廖振新話政府會考慮喎。

對於「復活」九鐵，曾任九鐵主席嘅議員田北話呢樣嘢「只係一個口號」，認為無咩嘢特別。因為九鐵本身都係有運作緊，有處理沙中線及高鐵等嘅租務事宜。如果九鐵直接經營香港新鐵路，田北辰唔睇好，話一來香港管理同營運鐵路人才，仲有人手都唔夠，咁樣搶港鐵人才，只會拉高晒啲人工及影響後者營運質素，形容「香港鐵路人才有幾多？」二來因為九鐵係政府全資擁有，「賺蝕都會俾人鬧」。

不過，近年港鐵接連發生事故，田北辰都贊成要引入競爭嘅，佢認為如果引入其他海外公司去搞，嗰間公司本身有人才可以喺外地帶嚟，可以避免「塘水滾塘魚」本地公司互搶人才，抬高人工。佢又建議如果要引入競爭，最好喺比其他公司經營同港鐵現有路線無接駁嘅項目，例如洪前鐵路，東九龍線，啟德循環線等，仲話始終港鐵係上市公司，要處理無縫接駁問題將會涉及龐大補貼問題喎。