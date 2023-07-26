南區地區康健中心開幕禮　置富及利東附屬中心下月運作

南區地區康健中心今日(26日)舉行開幕禮，南區地區康健中心由香港仔坊會負責營運，自去年10月底起分階段投入服務。其主中心位於黃竹坑嘉尚匯，並另設四個附屬中心。位於香港仔大道和赤柱大街的附屬中心已投入服務，而分別設於置富花園和利東商場的附屬中心下月亦會開始運作。

主中心設有智能復康區及智能運動區，應用創新科技，為會員提供有效的慢性疾病管理及社區復康服務。南區地區康健中心的跨專業團隊由護士、專職醫療人員、藥劑師、社工和支援人員組成，為居民提供多項政府資助的基層醫療服務。中心亦從區內或鄰近地區招募醫護人員，構建跨專業網絡，並協調區內其他提供社福和醫療健康服務的社區夥伴，為有需要的市民統籌服務轉介。

現時全港各區均已設立地區康健中心或地區康健站，在社區提供全面、持續、以人為本的跨專業模式的基層醫療服務。地區康健中心正積極推廣「一人一家庭醫生」理念，促進長遠的醫患關係，以及協助市民制訂個人化的健康人生計劃。另外，地區康健中心亦會持續加強「醫社合作」，包括深化與「地區服務及關愛隊伍」和非政府機構的合作，以期在社區進一步接觸更多不同階層的市民，為他們提供更到位的醫療服務和支援。