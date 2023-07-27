青年創業體驗計劃　讓6000名中學生迎接職場

團體推出為期3年的「青年創業體驗計劃」，這個全港最大規模的青年創業計劃，讓中學生親身體驗企業家的工作點滴。超過300名義工會擔任參加者的「業務顧問」，預期超過6000名學生受惠。

計劃旨在培養14至18歲學生解難和批判思考的能力，從而讓他們認識企業家必須具備的基本特質。鑑於新經濟和未來職場的關鍵在於創新和科技，計劃亦會協助提高他們有關方面的認知。參加者需要構思一個商業計劃，繼而在7個月內付諸實行。這些「學生企業家」在「業務顧問」指導下，將創新意念和科技趨勢套用於撰寫業務計劃、籌集資金、生產及營銷產品，以及財務規劃等。

夏令營為計劃揭開序幕，超過100名學生和義工參與2030可持續發展目標遊戲、設計思維活動及商業計劃設計，讓參加者裝備自己，迎接新經濟和未來的職場。 與此同時，「學生企業家」有機會參與不同工作坊，學習可持續發展、人工智能、雲計算、金融科技、電子商貿及創新等知識和技巧。參加者將於明年4月的「全港學生公司大賽」介紹自己一手創立的生意。