動漫電玩節開鑼　本地品牌機甲人偶精品「任玩」

香港動漫電玩節明日(28日)開鑼，參展商正磨拳擦掌。有於疫情下才開始參展的本地品牌玩具生產商，打算乘着復常後首個動漫節，推出3款會場限定、限量機甲人偶精品，包括《超人》中的反角「巴魯坦星人」。玩具商形容，精品經過團隊重新設計，着重細節，製作嚴謹，不輸蝕於原廠人偶；但自家品牌玩具精品仍在起步階段，期望透過試玩，吸引動漫迷認同。

動漫節ACG HK明日起一連5日於灣仔會展舉行，122家參展商擺檔宣傳及銷售動漫精品、玩具模型及電子遊戲等。本地品牌玩具生產商「Threezero」第3年參展，今年擴大規模，租用1,200平方呎展區劃分展覽、試玩及精品3大區域，展示重新演繹的經典機甲動畫角色，包括全新1比6《新‧幪面超人》及其旋風電單車，以及經典動漫作品《超時空戰神》（超時空要塞）的VF-1J變形戰鬥機（獵龍）的原型。

生產商亦推出共3款會場限量版機甲人偶精品，包括獨家限量100隻的黑暗巴魯坦星人（剪影版本）、50隻百獸王（金屬色版），以及50隻宇宙騎士利刃（舊化塗裝版）。三零（香港）主席王劍鋒表示，3款限量產品均是回應粉絲訴求，例如部分產品的設計還原動畫經典場面的效果。自立品牌生產模型、人偶玩具，能夠開發具獨特性的產品，令動漫迷有更多選擇，但本地品牌仍在起步階段，需要多推廣普及。

身兼香港品牌玩具協會會長的王劍鋒解釋，過往一般廠商只集中為日本、美國動漫公司代工生產玩具，過程只需確保產品質素符合官方要求便可，毋須設計、銷售等。而近年愈來愈多本地生產商自立品牌，向動漫公司取得角色的使用權後，自主開發、設計、生產及銷售動漫角色，但造型、顏色等有異的獨特玩具。

王劍鋒強調本地公司出品的玩具「絕對不比外國輸蝕」，舉例其公司的機甲模型於開發上較專注細節、結構上，即使一般人扭動「變形」模型，玩具亦不會輕易破壞，動漫迷不必只放置於飾櫃內。因此，其公司亦於會場設「試玩區」擺放收藏品級數的人偶及機甲，供參觀者「任玩」，不怕弄壞。本地品牌玩具產品已行銷至全球逾20個國家或地區，滲透歐美，足證品質優良。

不過，本地品牌玩具的發展仍面對重重困難。王劍鋒認為，雖然品牌公司數量愈來愈多，但產業仍在起步階段，未廣為大眾及動漫公司所認識，期望港府支援業界發展，例如協助業界於內地、外地舉行展覽。王又打算推出本地動畫，繼而生產相應精品，壯大產業鏈。