受惠通關 會場人數限制鬆綁 疫後動漫節勢頭向好

受惠全面通關、會場人數限制鬆綁，疫後首個動漫電玩節勢頭向好，參展商預期入場人次於內地動漫迷帶動下按年大增50%，將「塞爆」會場；亦將準備多至少一倍商品應市，期望能做過百萬元生意，名利雙收。主辦單位則預料，參與動漫節的人數將回復疫情前水平。

參展商三零（香港）主席王劍鋒表示，過去兩年疫情期間，動漫節主辦單位需限制場內人數，內地及海外的動漫迷又未能來港。今年兩大限制放寬下，王相信內地粉絲會南下來港逛展覽，以及東南亞的粉絲來港感受動漫節氣氛，而非動漫愛好者的港人亦會入場湊熱鬧，估計整體入場人次將增加50%。

不過，今年本港經濟仍然疲弱，或影響市民購買玩具意欲，但王劍鋒指出，動漫節一年一度，相信粉絲早已預留金錢購買玩具，加上近期亦派發了2,000元消費券，市民有一定消費力，期望產品質素能令客人「打開荷包」。去年疫下動漫節，其公司的營業額逾70萬，期望今年多至少30%，做過百萬元生意。

今屆動漫電玩節會場總面積約2萬平方米，共有589個展攤，122家參展商，展攤比往年輕微增加，入場限制亦由去年的85%到今年全面開放。主辦單位早前估計，今年入場人數會較去年升8至15%，恢復疫前水平。