機場快綫25周年　沿線地區急速發展

香港能奠定國際金融、貿易、航運中心的地位，除了優質服務及完善基建配套外，前瞻規劃更是成功的關鍵。今年是機場快綫及東涌綫通車25周年，機場快綫作為連接機場與香港中心區域的命脈，多年來接載約2.6億人次乘客，支持香港連繫世界，而姊妹線東涌綫則緊密連繫沿線社區，推動地區發展。其中香港站、九龍站蛻變為本港新地標；東涌站、青衣站亦發展成為當區核心，匯聚衣、食、住、行完善配套。有市民認為，兩線大幅改善當區生活質素，居民方便出行，地區配套齊全，樓價亦升值。

機場快綫項目以「鐵路加社區」概念持續發展，規劃時已定下將沿線車站周邊地區發展為多個重點商業中心及新社區，以鐵路為骨幹將不同的社區連繫起來，為社區注入新動力，扣連車站、住宅、商業、購物及消閒等元素，彼此無縫連接，為居民提供全面的生活配套，建設宜居的可持續發展社區。

多年持續發展下，香港站沿中環商業重心延伸至中環碼頭附近，九龍站亦成為運輸、文化及商業樞紐心臟地帶。而兩個車站上蓋的國際金融中心及環球貿易廣場更是本港標誌性建築。

同時，機場快綫及東涌綫通車以來，青衣及東涌社區亦迎來長足發展，人口膨脹，以青衣站及東涌站為例，兩個車站現時每日平均有約10萬人次使用，較1999年通車初期分別增加一倍及三倍。

青衣區過去以工業為主，儲油庫、船塢都位於當區，機場快綫項目規劃時，青衣站實踐「大眾運輸導向發展」（transit-oriented development） 概念，奠定了青衣站周邊發展為當區中心的地位，並將原本是油庫的工業用地改造，推動周邊發展。

社區是「鐵路加社區」發展概念的重要組成，港鐵在項目規劃至落實發展一直緊密與地區持份者聯繫，例如青衣城二期商場的位置原本有不同計劃，當時與地區持份者溝通的過程中，港鐵回應持份者的關注和要求，最終落實興建商場，更主動提升綠化空間，創造更理想的社區環境。

市民施先生居住青衣30多年，他指當年區內無大型商場，感嘆指「飲餐茶都無位呀，成兩個鐘頭先等到位！」但自從青衣站落成後，青衣變化極大，更笑指自置單位亦隨之升值不少。

東涌被選為香港首個位於離島的新市鎮，作為公共交通骨幹，東涌綫的規劃配合區內住宅及公共設施，以提升區內連通性為重點考量，透過鐵路服務連繫社區、帶動人流，並為未來進一步伸延鐵路覆蓋預留發展空間，創建全新的東涌社區。

相關延線工程於今年5月已經展開，東涌東、東涌西站目標於2029年底竣工，屆時將進一步推動東涌的整體發展。

居住東涌27年的伍婆婆憶述，當年入伙時，東涌放眼均是填海地盤。隨着東涌站落成，社區發展一日千里，新增許多零售商店和街市等配套。年屆96歲的她指，自己現時雖容易腳痛，但搭車到出九龍或港島，也非常方便。

在東涌生活約10年的Genny則稱，當初搬入東涌，主要考慮是有港鐵往來市區，笑言：「無東涌綫呢度點樣出去呀！」相比夏天等巴士、小巴等悶熱翳焗，搭港鐵準時，又快又有冷氣。