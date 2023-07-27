餐飲集團清盤9店停業　酒吧業指生意較疫情時挫2成

本港全面復常後，冰封多時的酒吧業生意不似預期，本地餐廳集團Castelo Concepts昨日宣布，由於Castelo Investments Limited、Bringsky Investment Limited及Happy Dragon Hong Kong Limited昨日開始債權人自動清盤程序，旗下9間餐廳即日停業。停業的食肆以西餐廳和酒吧為主，酒吧業稱留意到周末人流減少，加上政府資助終結，生意額卻較疫情期間下跌2成。

停業的9間餐廳位於西營盤、西貢和跑馬地，包括西貢Pepperoni's、西環K-Town Bar & Grill，部分店舖關門和烏燈黑火，門外貼上文件提到涉事公司的債權人會議下月8日召開。處理清盤程序的Briscoe Wong Advisory Limited指，約130名員工受影響，他們昨已收到終止僱傭合約的信函，並可根據《公司（清盤及雜項條文）條例》及向破產欠薪保障基金提出包括欠薪、代通知金、遣散費、未放年假和法定假日薪酬的申請。勞工處稱已知悉事件，已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款妥善處理僱員權益事宜，該處會為受影響員工提供協助，呼籲盡快聯繫勞資關係科分區辦事處。

根據公司註冊處資料，Castelo Investments Limited股權原本由Wayne Parfitt及Andrea Jacquelyn Parfitt共同持有，2019年10月全數轉移至Andrea。截至去年7月，Andrea Jacquelyn Parfitt為公司董事。Wayne於1990年從澳洲來港，兩年後在西貢開設首間Pepperoni's薄餅店，與Andrea為夫婦。Wayne於2019年因癌離世，2015年受訪稱家族生意當時在香港及越南有超過90間分店。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，本港全面復常後，所有疫情期間推出的資助亦已完結，惟市民選擇周末到深圳消遣，或者儲錢去旅行，寧願在外地消費也不留港，加上高消費力群組已離港他去，酒吧界今年6至7月的生意額，比起疫情期間更下挫兩成。他無奈指，除了與市民選擇外遊有關外，政府在推動本地消費上只做門面工夫，對業界幫助有限，與深圳政府大力推動夜生活，促進市民社交的氛圍不同，香港政府只懂查牌及在節日期間封路，又宣揚喝酒的壞處等，影響業界形象以至整個社會甚至遊客對本港夜生活的觀感。