中大修例隔空罵戰　質疑教職員拖延改革　鄧家彪：豈能推倒重來

中文大學修例掀隔空罵戰！中大校友今日(27日)刊聯署聲明，有份提出私人草案的校董議員鄧家彪同日在報章撰文反駁，強調中校董會改革不能再拖，直指修訂內容早已公開及經過中大校董會成立的專責小組討論，質疑校方管理人員從沒提出意見，卻在立法會現時審議草案才提出反建議，反問是否想拖延改革？

鄧家彪在文中引述張宇人曾在立法會反映，常有在校董會會議當日，校方才呈交大批文件的情況，令校董難以掌握細節，校董會如「橡皮圖章」，只能通過校方匯報的事宜。鄧指校董會只是近期才設立不記名的投票制度，可見制度之不健全，而在2019年修例風波期間，中大校方對校園暴力的表現、去年校長續任在沒有全球招聘的情況下「急着通過」及更改校徽等事宜，可見校董會必須改革，而代表公眾利益的議員校董更需要發揮作用，帶頭推動修例。

提及本港各間大學，他指在20年過去，全港大學唯獨中大沒有完成改革，2009年和2016年校董會曾成立專責小組展開工作，仍未能成事，造成今日校董會55名校董，受薪職員佔27名的不理想局面。他強調中大作為每年獲政府資助70至80億港元的公共機構，豈可迴避向公眾負責？又指中大改革早應進行，並有強烈的社會訴求，豈容在最後階段推倒重來。

他又指社會、議會及校董會早已掌握草案內容，反問如今竟有個別校董配合校方提出一連串反建議和質疑？為何去年12月沒有提、發表專責小組報告時沒有提，以至今年6月初刊憲時亦沒有提，反而至法案首讀後才「審時度勢」攻擊草案。

對於不少中大教職員也有參與聯署，他指作為受高薪的校方管理人員，理應在中大管治架構改革保持中立，以避免引起利益衝突嫌疑。然而，中大校方毫不避嫌，在沒有得到校董會同意及校董會主席支持下，自今年6月中旬開始，積極游說不少立法會議員(3名校董議員除外)成立法案委員會、詆毀草案及要求修訂，校方之後更在立法會聲言要加入不少修訂建議。

他又反問為何校方過去8個月一直沒有聯絡3名議員校董共商修例，也沒有直接在校董會提出修例，反倒在改革中大草案二讀審議階段，才提出大量修訂。他想知中大校方，是支持中大改革，還是想拖垮改革？