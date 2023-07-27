男警收工蒲吧遭兩漢拉落的士　3人疑互相襲擊罪表證成立

兩名男警收工後到酒吧飲酒，之後跟新相識女酒客搭的士離開，途中卻遭兩漢截停，他們涉嫌拉了其中一警出車，3人疑互相襲擊，因而共被控兩項普通襲擊罪。他們全部不認罪，案件今（27日）在屯門裁判法院續審。辯方陳詞時指，同坐一車的男警之所以無動於衷，沒有表露身份阻止罪案發生，是因為根本沒發生打鬥。裁判官裁定所有控罪表證成立，押後至8月25日裁決，各被告續准保釋。

3名被告依次為何東森（25歲、文員）、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路二號安定邨近安定邨巴士站路邊（往兆麟苑方向）襲擊利茂生。利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被停職。與利茂生同坐一車的男警王偉成昨以控方證人身份作供，承認同袍被拉落車時，自己無表露警察身份阻止罪案發生，事後亦無即時離開車廂，而是等的士駛前，他付車資後，才折返欲了解事件。

控方舉證完畢後，3名被告的代表大狀均有中段陳詞，代表首兩名被告的大狀指出，警員王偉成近距離見到見同袍受襲，卻無動於衷沒有執法，原因是根本沒有發生打鬥，又謂王聲稱自己事後有報警，但其實他自己便是警察，形容王的說法荒謬，力陳他非可靠證人。代表利茂生的大狀則指，警察理論上24小時待命，如果王偉成當時是清醒，應阻止罪案；反之，如果王受酒精影響非完全清醒，其證據價值便十分薄弱。因此，法庭應裁定表面證供不成立。裁判官聽罷陳詞後，裁定所有控罪表證成立，3名被告俱不自辯，也不傳辯方證人，裁判官押後至8月25日裁決。

案件編號：TMCC 61/2023