葵涌廣場餅店施襲案　無業漢認傷人罪判囚2年

5名戴口罩及鴨舌帽男子於去年初的晚上，突然衝入葵涌廣場的一間餅店內，不由分說以膠棒向一名男店員亂棍猛扑，其後該5人欲逃走時，其中1人被當場制服，其餘4人則逃去無蹤。該被制服男子其後被落案起訴1項有意圖而傷人罪，今（27日）於區院承認控罪，被法官李俊文判處監禁2年。法官指本案有加刑因素，包括涉及5名施襲者及使用武器持續襲擊，但亦需考慮事主傷勢輕微。

38歲無業男被告強蔚傑，被控於2022年2月12日，與其他人士在葵涌廣場2樓2010號舖，有意圖而傷害一名戴姓男子。被告過往有6項案底，其中3項與暴力相關，包括因襲擊罪被判感化。法官指本案控罪嚴重，案件亦有有加刑因素，雖然事主傷勢輕微，但必然受到不少驚嚇。法官認為被告等人要事主受嚴重傷害的意圖非常明顯，以監禁3年作量刑起點，因認罪減刑至監禁2年。

案情指當晚10時許，戴姓店員正在事發餅店內拖地時，5名戴黑色鴨舌帽和口罩的男子突然闖入店內，當中有人手持膠棒。5人及後向戴施襲約1至2分鐘，戴不支倒地。眾人欲逃走，但被告遭現場人士制服，其餘4男則逃去。現場遺下2頂帽，其中1頂驗出被告DNA。戴於事後認出被告為施襲者。經檢驗下，戴有前額血腫、枕部血腫及擦傷等。

案件編號：DCCC 768/2022