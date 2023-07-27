兒童打機成癮或因逃避生活壓力　組織倡家長多溝通供支援

本港不少家長因子女沉迷打機而苦惱，更為此起爭執，致親子關係緊張，最近有研究顯示，超過3成學生曾「狂打機」長達5小時或以上，有些兒童更出現網絡遊戲成癮的傾向，影響情緒及睡眠質素。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，若發現子女出現成癮行為，家長不應一刀切地禁止兒童上網或打機，建議透過提高孩子的社交情感能力和心理韌性，助其積極跨越成長中的關卡。

有研究證據顯示，遊戲成癮的成因並不在於遊戲本身，而是玩遊戲成為了兒童應對生活壓力的防禦機制。這些生活壓力包括親子關係不良、自卑、抑鬱或焦慮傾向、欺凌和學業壓力等。如果兒童缺乏社交情感能力去應對困難，或未能及時尋求他人幫助，他們可能會依賴網絡遊戲來緩解生活中的壓力，並在其中尋求成就感、歸屬感和滿足感，從而形成遊戲成癮的習慣。

若發現子女出現成癮行為，家長首先應與子女溝通，以了解並協助他們面對生活中及學業上的困難，平日應該多花時間陪伴孩子，司徒恩提醒家長，每天至少15分鐘的優質親子時間，讓孩子主導話題，促進親子之間的坦誠溝通。當孩子在生活中遇到不愉快或有不明白的事情時，讓他們知道可以信任父母並隨時向他們傾訴，這一點非常重要。而禁止玩遊戲可能會讓子女失去與朋友聯誼的機會，甚至可能激起他們的反感，加深親子之間的矛盾，故家長應讓子女認識到網絡的利弊，學習時間管理，共同訂立時間表及上網的守則，從而達到平衡的生活方式。