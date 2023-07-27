九巴首批電動雙層巴士　下周日起陸續投入服務

為達致「碳中和」目標，九巴不斷擴大電動巴士車隊。繼去年引入16部純電動單層巴士後，九巴今日（27日）宣布，首批電動雙層巴士將於下周日（30日）起陸續投入服務，並率先安排於安達臣發展區行駛。九巴表示，今年內將會有52部電動雙層巴士投入服務，或擴展至其他繁忙市區路線，預料2025年增購至500部。

九巴表示，該批電動雙層巴士將會率先行走安達臣發展區的213M路線，來往安泰至藍田站，並與以往一樣，繼續以「電光綠」作車身主色，並採用「刀片電池」技術，由於體績小，可減少佔用車廂空間，故總載客量可達115人。電巴只需充電約2小時，便能續航300公里，足以應付九巴近80%巴士的全日運作需要。

該款電動雙層巴士的車頂設有太陽能板，車廂內以LED燈照明；至於車廂布局則與現役雙層巴士大致類同，但乘客座位距離及通道則更寬闊。車廂內亦分別提供雙輪椅泊位、免費5G Wi-Fi上網服務，以及USB充電插座等設施。

此外，因應電巴數目增加，九巴正積極為現有車廠增設充電設施，並籌備斥資20億港元，在屯門及大埔興建兩座新能源巴士多層車廠，預計4至5年內落成，能提供850個充電巴士泊位。