有資深校董撐中大修例　斥校董會是校長的橡皮圖章

在逾千校友及教職員聯署反對3名校董議員提出改革中文大學校董會的私人草案下，網上披露由資深校董、中大新亞書院校董會主席梁英偉致草案委員會主席梁美芬的函件，直指現有校董會是校長的橡皮圖章，無人監竹宫校長及管理層，難以進行任何改善管治方案，而校董會正副主席現有工作是在苦戰中，望盡快通過修例。

梁英偉在信中指在黑暴期間， 更長時間無開校董會， 管理層完全缺乏監管； 更改校徽事件 更加沒有全面徵詢校董會及校友意見， 欲強行更改， 結果遭到強烈反對才作罷，而校董議員張宇人欲追查這次更改校徽設計的開支， 校方管理層一直拖拖拉拉， 僅開過兩次會， 仍未能交出相關資料。

針對校董會運作，梁英偉指校董會主席現通知校長開會， 校長不出現， 中大醫院欠政府貸款未能償還，要中大校長上立法會解釋延期原因， 校長不願出席， 最後由校董會主席帶同中大副註冊主任出席問答會。

他指出，以現時校董會的組成，55個校董當中， 校內教職員佔了半數， 由政府委任的6人只佔11%， 遠低於其他大學，過半數的教職員比例在議決監管校方管理事項時 造成很大阻力， 導致校董會無法有效監管中大的管理。

對於張宇人等校董議員提出的私人草案，梁指支持的人包括校董會內，主席、副主席、3名議員及特首委任嘅數名校董，希望減少中大教職員在校董會內的人數；校長及副校長吳樹培則是另一夥，其他校董會內的教職員主要是跟隨校長意見。