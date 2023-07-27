續就初選案自辯　何桂藍：《國安法》令《基本法》成為Condom

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（27日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何認為《港區國安法》架空《基本法》，令《基本法》成為「Condom（安全套）」，亦謂政府大規模DQ參選人，其實也須付沉重代價。

何桂藍坦言，在她認知上，有公開反對過國安法的人都會被取消資格（DQ），因此她預期自己會被DQ。即便如此，她仍有準備競選單張，並打算寄出及公開，這是為了讓選民知道，如果她能夠進入立法會，她會提倡及爭取什麼。最後，由於選舉主任認為她不擁護《基本法》，故取消其參選資格。何指，「擁護」一詞意思人言人殊，屬選舉主任的主觀判斷。

何續指，以她理解，國安法提及，香港特別行政區本地法律規定與本法不一致的，適用國安法規定，而國安人員的作為是不受司法覆核，何況國安法是透過納入附件三成為法律。何直言，國安法僭越立會職能，不受司法監督，感覺「成份《基本法》被架空」，形容國安法的出現，令《基本法》成為「Condom（安全套）」。何認為，大規模DQ會令市民知道，只要政權有輸或被挑戰的可能，政權就會直接破壞制度，迴避遭挑戰的可能。

案件編號：HCCC 69/2022