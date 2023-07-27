掌握更多資料盼死因庭釐清真相　南丫海難家屬冀為亡姐討回交代

南丫海難發生至今逾10年，遇難者家屬冀死因庭可尋求事件真相。上訴庭昨日(26日)下令為南丫海難2名死者召開死因庭研訊，其中一名死者家屬兼倖存者趙炳全今日(27日)在電台節目表示，原本對上訴「打定輸數」，對上訴庭決定感到喜出望外，形容沉船始末和「南丫四號」快速沉沒的原因，對家屬一直是謎團，希望為死去的胞姐討回一個交代。家屬其中一個爭議點，是撞入「南丫四號」的「海泰號」，船頭可能有加裝金屬片，加快「南丫四號」沉沒，趙指，有知情人士向他提供資料，期望在死因研訊上釐清真相。

協助家屬的前立法會議員涂謹申指，當年的獨立調查，港燈、船廠和海事處都有派律師盤問證人，不過家屬就無權盤問，認為極度不公平，家屬在今次死因研訊可以盤問和檢驗證據。他指，家屬一方至今已掌握7、8成事實，而法庭有權要求政府部門就事件提交更多資料，期望政府在死因庭上公開當年的運輸及房屋局針對海事處官員的調查報告。

事件中海泰號船長黎細明，與南丫四號船長周志偉，分別因誤殺被判囚8年和9個月，海事處前助理處長蘇平治涉藉公職作出不當行為罪成，被判囚16個月，其後上訴得直獲釋。涂指，至今被判刑的人士，在案件中可能只屬配角，不是主要角色，認為刑事責任仍未追究完畢，包括驗船和批則有沒有人為錯誤和遺漏，有關的海上安全問題涉及公衆利益。他指事件發生超過10年，不排除時間越長，有更多知情人士願意協助家屬，呼籲掌握資料的人士聯絡執法部門。