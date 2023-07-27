社交網持續發布煽動意圖訊息　63歲男商人認罪判囚3個月

一名男子被指於半年間，持續在社交平台發布內容，包括煽動推翻中央政權、煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨等，因而被控一項煽動罪。他昨（26日）認罪，押後至今（27日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，被告言論內容尖銳偏激，充滿憎恨怒罵，超越一般批評，而且行為持續半年，或令本趨平靜的社會死灰復燃，但他沒鼓吹暴力，且反應一般，本案嚴重性偏低。不過裁判官重申，危害國安行為影響深遠，判刑須具阻嚇性，判他入獄3個月。

63歲被告江達權，報稱是商人。他被控於2022年12月28日至2023年6月26日期間，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 發布、提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情顯示，執法人員網上巡邏期間，發現被告在Facebook發布20則具煽動性內容，包括「共產主義者是惡魔，去死吧」、「共產霸權、霸權主義 唔死都落地獄」、「香港根本不值得留戀，只是一個鬼地方，共產黨永遠都想將你肉身霸佔」、「香港已經係一個極權統治嘅地區」。

案件編號：WKCC2786/2023