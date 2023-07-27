跨部門大埔打擊管有瀕危物種拘一男　檢29龜隻包括極危大頭龜

去年10月，執法部門接獲報案，指一名中國籍男子涉嫌非法捕捉及管有瀕危物種，並懷疑他透過社交媒體進行銷售。人員經深入調查和情報分析，成功鎖定目標人物的身份，於是與漁護署採取聯合行動。上周三(19日)晚上，行動隊伍突擊搜查該名男子位於大埔區的住所，於屋內搜獲29隻不同品種的瀕危龜隻、7隻龜蛋和一些懷疑捕獵工具，遂以涉嫌「非法管有狩獵器具」、「非法管有受保護野生動物」及非法管有香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》附錄一及附錄二物種，拘捕該名持有香港身份證的41歲男子，相關龜隻及工具則送交漁護署作詳細檢驗。

由於涉案龜隻來歷不明，漁護署不排除牠們是來自非法管道，人員正追查相關買賣已運作多久、已售動物數目及是否牽涉集團式犯案，將循相關角度展開調查，不排除會有更多人被捕。

漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓表示，涉案龜隻分別屬6個不同品種，包括14隻大頭龜、2隻黃緣閉殼龜、4隻馬來閉殼龜、2隻亞洲巨龜、3隻山瑞鱉及3隻烏龜，估計總值10萬港元。根據線報，疑犯不時於非公開的Whatsapp群組兜售多種不同的物種，包括部分涉案龜隻，惟根據署方紀錄，疑犯從未獲得管有相關物種的許可證，而他亦未能提供有關動物的來源證。

另外，6種龜隻均是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄物種，當中的大頭龜更被列入《公約》附錄一，牠的商業貿易在國際或本地市場均被禁止。而根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，大頭龜、亞洲巨龜、山瑞鱉屬於「極度瀕危」物種；黃緣閉殼龜、馬來閉殼龜及烏龜為「瀕危」物種，當中大頭龜和烏龜在本地亦有原生種群。

劉特銓續指，非法捕獵是導致牠們瀕危的主要原因之一，背後多數為滿足市場需求。以大頭龜為例，其原生地是包括香港在內的南中國地區，以及泰國、越南和老撾等東南亞國家，並且生於較陡峭的山澗內。由於牠形態獨特，在寵物市場頗有歡迎，成龜叫價大約4,000至5,000港元，因而承受非常大的捕獵壓力，亦令種群數字連年下跌。

漁護署署理動物護理主任（執法）陳翠珊指出，香港所有的野生龜別及龜蛋均受條例保護，署方積極跟進，查明是否有人違法狩獵及管有受保護的野生龜別。根據《野生動物保護條例》，任何人未經許可，均不能狩獵、 故意干擾、購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出、管有或控制受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁1年。

漁護署會繼續與執法部門及海關密切聯繫，合力打擊非法販賣及走私本地野生動物和瀕危物種的罪行。劉特銓提醒市民，如欲購入一些受管制物種作為寵物，應事先向賣方了解動物來源，查詢是否有相關文件證明，例如管有許可證等，以免購入來歷不明的動物。