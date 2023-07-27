紅的疑蓄意輾斃野鴿　事後高呼「阻X住晒」　倒車再轆多次

本港月前有私家車司機疑蓄意駕車輾過狗隻，最終受傷狗狗安樂死，而事件更掀起全城公憤。類近極殘忍事件昨(26日)又再重演！東網接獲投訴，一輛的士駛經一段小路時，疑故意直接輾斃一隻野鴿，及後再倒車輾過已倒地不起的野鴿。關注團體質疑涉事司機動機，「意外成日都發生。但今次係意外定故意？」

據市民提供的閉路電視片段顯示，事發時間為昨日下午約2時半，位於香港仔的一段小路當時有數隻野鴿出沒，部分更在馬路上流連覓食，惟涉事紅色的士高速駛經時，疑無顧及前面路面狀況而煞車，結果以高速駛向野鴿群。當時路面共3隻野鴿，其中一隻與的士距離較近，直接被的士的輪胎轆過，其餘兩隻及時張翅，得以躲過危機。

涉事的士及後已駛離閉路電視攝錄範圍，惟約半分鐘後，片段仍錄到一段男子聲音，疑高呼「阻X住曬！」。未幾，涉事紅的向後倒車，該隻已倒地不起的野鴿再次被輾過。

由民間自發組織的救援平台「香港救援鳩鴿及雀鳥」昨日在Facebook上載相關片段，並指求助人已報案及向愛護動物協會求助，正等待案件被處理。該文提及，野鴿在同一個地方生存，需要一個細小空間，點解唔可以有少少同理心？點解咁都仲要繼續踩油殺死佢哋？。團體又指，「之前有狗狗被來回被輾，大家會氣憤想為佢討回公道。今次死嘅係鴿鴿，大家又會同樣氣憤，覺得小朋友（鴿鴿）係無辜嗎？各位司機大佬，有時就係一個決定，一兩秒嘅事，已經可以減少好多生命係馬路上犧牲。」報法部門回覆指，昨午收到一名男子報案，指涉事的士駛經鴨脷洲利民道時疑輾過野鴿，目前列作交通投訴跟進。