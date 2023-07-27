一款塑膠玩偶被揭塑化劑超標　商戶應立即下架

香港海關今日(27日)提醒市民留意一款不安全塑膠玩偶，測試結果顯示該款玩具的鄰苯二甲酸酯(塑化劑的一種)含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

人員早前從各區的零售商試購9款塑膠玩偶作安全測試，結果顯示一款塑膠玩偶含有的第一類塑化劑鄰苯二甲酸酯，為塑化物料總重量的4.5%，超出《條例》及其附屬法例所規定的0.01%上限。人員其後採取行動，搜查涉案零售商的11間店舖，並到各區進行巡查，暫時沒有再發現涉案的塑膠玩偶出售。調查仍在進行中。

海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。在購買及使用玩具時，家長切勿讓兒童獨自把玩玩具；避免讓兒童長時間接觸或舔啜塑膠玩具；遵照玩具上所附有的所有指示；檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；如發現玩具有破損的情況，應立即停止讓兒童把玩。