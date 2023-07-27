5年35公僕涉貪或行為失當被免職　轉介考慮採紀律行動者倍增

公務員一直被喻為「鐵飯碗」，更有高薪厚祿和大量津貼，盼以高薪養廉。政府今日(27日)向立法會提交的文件顯示，過去5年合共35名公務員因觸犯 《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」而遭免職。被廉署轉介至各局或部門，考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，亦較去年急增約1倍增至116人。

公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，指過去5年共有16名公務員因觸犯 《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而遭免職 。另有19名人員經廉署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職。

儘管廉署接獲政府部門涉貪投訴繼續下跌，由2021年的645宗下跌至2022年533宗。但被檢控的人員數目近年卻再創新高，由2021年的14人被檢控，增至在2022年的20人。而被廉署轉介各局或部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，則急增約1倍，由2021年的65人增至116人。

政府解釋，指在2022年轉介局或部門建議採取紀律行動或行政措施的人數較2021年 為高，主要是由於個別個案涉案人數較多 。對於廉署在調查後沒有向個別人員提出檢控 ，但在調查中發現可能有不當或違規行為的個案，當局稱廉署在徵詢其審查貪污舉報諮詢委員會的意見後，可轉介有關的局或部門， 以考慮採取紀律 行動或行政措施，

政府又重申重視公務員的品行操守 ，對違法違規的公務員採取零容忍態度。對於干犯 貪污及操守有違廉潔的個別人員，當局也定必嚴肅處理。