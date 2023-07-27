復常首個動漫節明開鑼　展商推限量PS5優惠　冀旺丁兼旺財

復常後首個香港動漫電玩節即將於明日(28日)起，一連5天在灣仔會議展覽中心舉行。各個參展商今日(27日)正密鑼緊鼓地準備攤檔，工作人員忙於擺放模型、整理貨品，不少展商更擺放多個模型作招徠，並會推出優惠吸客，他們相信恢復通關後人流會上升，希望能帶動生意額。

往年均有參展、大型展商之一的電子遊戲商Sony，今年續與電訊商CSL合辦遊戲體驗館，將提供PlayStation VR及PS5遊戲試玩，且首次推出PS5主機會場優惠，限量首100名買家可獲約400港元折扣；另有遊戲機連上台組合優惠，並附送流動充電器等禮品。Sony市場部高級經理陳慧茵表示，由於香港已恢復通關，相信人流會較新冠疫情間為多，她對今年的銷情感樂觀，有信心100部遊戲機優惠的限額會在首日便告清空。

另一參展商、日本大型玩具供應商Bandai(萬代南夢供)，今次則首度展出多款動漫作品《水星的魔女》模型等，更會推出會場限定產品，例如由回收物料再生而成的模型。對於會場人流及生意額，Bandai媒體部經理李小姐擔心近日天氣炎熱，加上打風落雨的陰霾，會影響市民出門逛展覽的意欲，她期望天公作美，令動漫節旺丁又旺財。至於消費券對生意的幫助，李認為消費券已發放逾一周，相信對提升營業額的幫助不大。