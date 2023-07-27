旺角酒家外賣乳豬自取　食客呻「$260得10嚿」引熱議

本港近年興起以外賣平台點餐，更有人會選擇以自取方式，回家與親友聚餐。不過，有網民近日就在社交平台分享無奈的點餐經歷，事主透過某外賣平台於旺角某大型連鎖酒家點了一款價值260港元的「大紅乳豬」，惟當他取餐後發現乳豬與其預想的不同，且與外賣Apps的圖片出現「圖文不符」的情況，一大隻乳豬「竟然係得10小塊」，呼籲街坊們「小心中伏」，事件同時引起網民熱議。

事主昨日(27日)在Facebook群組「何文田街坊」貼文，並分享涉事的外賣自取乳豬的相片，又指外賣Apps見到的乳豬圖片中，「張相有頭有腳」，惟當他取外賣的時候，只見到乳豬斬件後的數量，只得10件裝在飯盒內，質疑「例牌都唔止咁少啦？」事主又提到，之後致電酒樓查詢，對方解釋分量有「乳豬嘅大概1/4(四分一)左右」，他批評：「你(酒家)賣廣告張相係成隻乳豬仔有頭有腳」，事實卻於宣傳不乎，怒斥對方用圖片誤導他人。

有關事件引起網民關注，有人留言批評涉事酒家，「40元成本都沒」、「佢呢度根本例牌都唔夠」、「告得，圖文不符」、「260買唔到全隻，但都無理由咁誤導人喎」。另有網友則反映相關情況十分常見，「好多外賣平台都係咁(用圖片誤導)，真係要小心」、「分量的話，計埋外賣貴40%左右，真係差唔多」、「例牌有十件差不多了，只不過你用外賣平台，價錢當然提高了」。