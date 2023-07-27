斬人命案引關注　政府倡擴大精神病患釋放令範圍　兩年設一次覆核

鑽石山荷里活廣場斬人案引起社會關注，特別是《精神健康條例》下「有條件釋放」機制是否有不足。精神健康諮詢委員會今日(27日)傍晚開會，探討精神病患者岀院安排的「有條件釋放」具體內容。本港醫療衞生部門的官員在會後透露初步檢討結果，指委員會倡擴大「有條件釋放」機制範圍，同時會就「有條件釋放令」主動設覆核期，至少每2年審視一次。

有關官員指，委員會建議「有條件釋放」機制範圍，由現行「遭強制羈留、有刑事暴力病歷或傾向病人」，增至「自願入院、有刑事暴力記錄或傾向病人」，以及「自願入院、住院期間有暴力行為或傾向病人」亦適用。日後又會加強考慮病人出院後是否能得到足夠支援才批出有條件釋放令。官員又指，每名病人的需要不同，可能有病人可以一年覆核一次，並坦言明白社會有意見認為機制是限制病人自由，但需於病人健康、安全以及病人權益之間作出平衡。

官員又提到，「有條件釋放令」現時只適用於強制入院、有刑事暴力傾向病人。當局為完善機制，計劃將本來自願入院患者、但發現有刑事紀錄人士，以及於入院期間有暴力傾向人士，改為強制羈留，相關人士出院時就可按情況而發出「有條件釋放令」，亦會研究將有條件釋放令範圍擴大至意圖自殺人士。當局又會修訂前線精神科醫生的指引，當自願入院的病人在住院期間作出暴力行為等，亦會改為「強制羈留」。

在用藥方面，官員提到醫管局會訂立臨床指引及守則，以盡量處方較新及副作用較少的口服或注射藥物，又會訂明具體服藥要求條件，包括可能要求以遙距影像觀察病人的食藥情況、透過血液、尿液等樣本檢查病人是否有服藥。當局亦會加強醫護人員、醫務社工、照顧者的支援，包括加強識別病人復發、跟進個案的能力，亦希望他們能及早發現未有遵守條件、健康安全出現問題的病人，令病情惡化的病人可盡早被召回醫院。