患者濕疹惡化揭處方藥膏含禁藥　77歲中醫歐陽慰慈被捕

​衞生署今日(27日)表示，近日獲醫管局呈報一宗懷疑中毒個案，一名25歲患者因濕疹自去年5月起，向位於西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室駐診的表列中醫歐陽慰慈求診，獲處方「綠色藥膏」。惟他使用後病情惡化，雙腿更出現蜂窩組織炎需到醫院求診。經化驗後，涉事藥膏被發現含有多種未標示的西藥成分。執法部門今日已以涉嫌非法管有第1部毒藥等，拘捕涉事的77歲中醫；另呼籲市民停用由該中醫處方的綠色藥膏。

當局指，該男患者已向涉事中醫求診超過10次，每次獲處方一至兩罐該款藥膏，用以塗於出現濕疹的皮膚，涉事藥膏樽上貼有標明為「暗瘡膏」的字樣。不過，患者於本月7日因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎到伊利沙伯醫院求診，現時已出院。根據呈報個案，衞生署突擊搜查上述中醫處所，並檢獲該款綠色藥膏作化驗。署方今日接獲政府化驗所的化驗結果，顯示有關藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「醋酸地塞米松」、「酮康唑」和「林可霉素」。

發言人指，「醋酸地塞米松」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「酮康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物；「林可霉素」為抗生素，用於治療多種細菌感染。外用「酮康唑」及「林可霉素」均可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。衞生署明日(28日)起設立熱線供曾使用上述中醫處方藥膏的市民查詢。而曾獲上述中醫處方藥膏的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。