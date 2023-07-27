西貢布氏鯨背傷非近期所致　專家認為暫毋須介入救治

在西貢海域出沒的布氏鯨成為本港「風頭躉」，近日卻被發現其背部出現由螺旋槳造成的傷痕，以致大眾關注其健康及安全。漁護署今日(27日)表示，署方與香港海洋公園保育基金及其他環保團體的專家，均同意有關傷痕並非近期受傷所致，並指由於鯨魚情況穩定，有能力進食及游動，傷口亦在愈合，未有患病及擱淺的行為表現，故現時並沒有需要作出救治或其他介入行動。

漁護署續稱，知悉有意見提出訂立禁船區以保護鯨魚，但由於鯨魚出沒的地點及時間並不固定，且範圍廣闊，需要特別管理的水域亦須按實際情況隨時改變，在不影響其他海上使用人士的情況下，執行上並不可行。

署方指會聯同相關執法部門加強巡邏，每當發現鯨魚露出水面覓食而有船隻太過接近鯨魚，在場的政府人員會即時採取適當行動，包括指示有關船隻與鯨魚保持距離，及在相關人士拒絕合作的情況下，進行執法行動，以確保鯨魚不會受到觀鯨船隻滋擾。

至於有建議引領鯨魚游向外海，漁護署與香港海洋公園保育基金及其他保育團體的專家商討後，仍未找到穩妥安全及合適的具體可行的方案。署方指會繼續與專家探討合適及有效方法，並重申所有鯨豚動物均受《野生動物保護條例》保護，不負責任的觀鯨行為可能構成故意干擾受保護野生動物罪，違者一經定罪，最高可被判監禁1年及罰款10萬港元。