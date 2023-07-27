政Whats噏：幼師待遇 朱國強倡設培訓代課津貼

有指部份幼稚園因經費不足，被逼裁減一啲資深幼師。

幼稚園營運困難，不但人手緊迫，幼師更是苦不堪言，出現有病「頂硬上」嘅慘況。教育局今日(27日)宣布推出恒常嘅「幼稚園聘任代課教師支援津貼」，打鼓嶺嶺英學校校長、教育界議員朱國強形容系「遲來的」幫助，需增加培訓代課津貼、檢討薪資架構及年資等等。

朱國強指出幼稚園人手唔夠，工作繁重，雖然話師生比例1：11，表面睇似乎好好，但實際上依家多咗有特殊學習需要嘅學生，嚴重個案亦較以往多，往往需要老師一對一咁睇住；幼師們食飯都係15分鐘左右，可以話由朝忙到晚，甚至身體抱恙亦唔敢麻煩其他同事，惟有帶病「頂硬上」。另外，當局過往未為幼稚園設立統一病假制度，致幼師享有有薪病假嘅數目、累積安排差異甚大，有幼師甚至因此被扣薪。

至於政府採納朱國強提出，幼師病假代課津貼同中小學「看齊」嘅建議，允許參與計劃嘅幼稚園聘任代課教師，暫代獲准放少於30日病假教師嘅職務。朱國強認為「遲來的」津貼的確係有啲幫助，不過現實情況仍然不大理想。佢話舊年自己剛上任時就向政府提出病假津貼，惟政府一路拒絕，理由亦十分模糊，「答咗等於無答」。

除咗爭取病假津貼，朱國強亦強調增加培訓代課津貼，促進業界持續專業發展。佢話教育局一方面要求老師進修，另一方面學校人手緊絀，請代課老師又有預算壓力，依家老師可以出去進修2日已經非常奢侈，每個教師1年能出去1次已經算唔錯。

幼師待遇與學校發展息息相關，朱國強指依家幼稚園營運困難，部分更面臨倒閉，甚至有收生足、評核優嘅學校都要虧賠經營，苦訴現有經費蝕多2年半就完，其中一個原因正係政府嘅單位資助額少。有學校唔夠錢，被迫裁減一啲資深嘅幼師，而呢班服務咗十幾廿年嘅老師去到另一間學校，又唔計年資，當係剛剛畢業咁算起，亦有幼師做到意興闌珊，紛紛轉行做小學老師，而有意從事幼師嘅學生睇唔到前景，打消入行計劃。朱國強認為要參考中小學，重新檢討幼師薪酬同年資架構，增加幼稚園行政主任，分擔工作，長遠來看，可以試辦公營津貼幼稚園。