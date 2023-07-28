同患抑鬱發夢期夢遊　親屬腦退化風險高4倍

本港約有1萬至2萬名快速眼動睡眠行為障礙(RBD)患者，患者會經常發情境逼真噩夢，身體會作出與夢境一致的動作和言語，如出現拳打腳踢或翻滾喊叫。中文大學醫學院昨公布研究發現，同時患重度抑鬱症及快速眼動睡眠障礙症的患者，其直系親屬患柏金遜症及腦退化症風險高3至4倍；而抑鬱症患者患夢遊的機會則高於普通人10倍，即使停藥或換藥後，仍會出現相關症狀。

快速眼動睡眠行為障礙、即發夢期夢遊，常於50至65歲發病。研究團隊於2017年至2021年，以4年時間進行調查，招募3組共1,371人，包括同時患精神病及RBD病人、只患精神病及身體健康人士。調查發現，同時患精神病及RBD病人的直系親屬，患RBD風險是其他兩組的2至11倍，而患柏金遜症等腦退化病風險是其他兩組的4至5倍，推論出患RBD及抑鬱症是柏金遜病的早期症狀。患有精神病及夢遊症患者梁先生坦言，於10年前發病，近年出現「記性差」、手震及平衡力衰退等徵兆。他經常發一些夢境清晰及真實的夢，例如曾經發夢跨欄滾落床，又曾「一踢腳將電視踢落地」，及後診斷出RBD，現有服藥以控制病情；其患焦慮症弟弟亦同樣被診斷出患上RBD。

中大醫學院精神科學系名譽博士後研究員王靜指，部分患者服用抗抑鬱藥後，夢遊的症狀加劇，但逾八成患者即使停藥或換藥後仍有相關症狀，反映同時患夢遊及精神病並非藥物引致，更大機會為腦退化的潛在成因。醫學院精神科學學系主任榮潤國表示，研究結果為預防腦退化病提供方向，及早識別患上RBD及抑鬱症的病人，優先為這些患者採取預防腦退化的措施，現時證據十分有限，暫無藥物可作預防，建議病人多加注意健康，維持良好作息及情緒。