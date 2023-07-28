廉價購物團南下　只吃團餐不蒲吧

新冠疫情肆虐下，中港兩地封關超過3年。防疫期間改變市民生活模式，其中之一是兩地人民都減少夜生活，無論食肆或商店都提早打烊，而主打夜生活的酒吧，即使未有受防疫規限時，光顧的客人亦大不如前。直至年初中港兩地通關，政府於3月起解除最後一道防疫界線「口罩令」，不少市民重展笑容。原以為遊客重臨能夠令酒吧熱鬧起來的景象未見，闊別香港多時的內地遊客，卻是一團團中老年人用廉價參與，只吃團餐，甚至引起地區紛爭的低價旅遊團。

疫情前的土瓜灣屬於內地低價團集中地，自年初開關後，一團團頭戴紅帽子，以「鴨仔團」形式跟着導遊的內地旅客再次聚集當區。這些團客並非高消費客群，日間大多到區內購物，到指定酒樓用餐，而低廉的團餐亦引起爭議。同時內地旅客在街道聚集，吸煙等不文明問題，也惹來社區不滿，旅遊業監管局最近更下達新令，要求旅行團不得在同區購物後再用餐，土瓜灣一間專門做團餐的酒樓最終結業收場。

過往訪港內地客不乏豪客，他們日間到名店掃貨，晚上亦會到酒吧消遣享樂。在西環居住的陳小姐稱，西環一帶酒吧自年初全面開關後，外國顧客大減，而她經常光顧的酒吧就甚少內地客，反而街道的內地人有所增加，只是不太察覺內地客到酒吧消遣。

再者，疫情亦改變飲酒人士的消遣模式，傾向相約朋友到私人場所飲酒，一來較高私隱，二來亦相對酒吧便宜，甚至衍生上門調酒師服務，亦衝擊傳統酒吧生意。