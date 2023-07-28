零售數據疲弱　業界睇淡前景

縱使政府公布最新零售業銷貨額按年升逾一成六，惟零售業界仍「潑冷水」，指數據遜於預期，令普遍本地零售商對前景感到悲觀。而早前亦有政黨進行「消費者信心指數」調查，結果反映市民在消費方面仍然傾向保守，不太願花費，就連派電子消費券似乎亦幫不了多少。

政府統計處早前公布今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為345億元，按年上升18.4%；扣除期間價格變動後為16.5%，較業界預測的22.6%為低。香港零售管理協會當時已指出，根據會方調查，有逾四成商戶指生意額持平，甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映零售市道仍疲弱；業界料要到暑假，生意額才可錄得單位數至中雙位數增長，零售商仍對銷售前景感到悲觀。

有連鎖珠寶零售商就稱，市道較疫情前仍有很大距離，要全面恢復，預計需要很長時間。雖然遊客區銷售有好轉，訪港旅客回穩，但主要是假期表現較好；而且旅客消費模式轉變，消費力仍未回復至疫情前，市民在通關後加密外遊亦影響市道。預料要到下半年，市道逐步取得平衡，特別是暑假和十一黃金周有望帶動更多旅客訪港。

而就市民消費意欲而言，有政黨早前公布最新一期「消費者信心指數」調查，雖然相關數據是歷來次高，惟市民對自身的財政狀況展望較保守，開支亦會相對「手緊」；主要源於部分市民的收入或工作狀況仍尚待改進，亦反映本港現時的經濟慘況。