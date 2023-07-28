東方日報A1：生意衰過疫劫　酒吧餐廳輪住摺

本港全面復常後，外國顧客依然不多，冰封多時的酒吧業生意不似預期，餐飲集團Castelo Concepts近日更宣布清盤，旗下9間餐廳即日停業，停業的食肆以西餐廳和酒吧為主，業界恐引起骨牌效應，觸發新一輪結業潮。疫情期間受壓多時的酒吧業，今年首季總收益較去年上升逾7倍，惟有業界指數據未反映現實，現時周末人流減少，港人北上，高消費力群組離港，加上政府資助終結，生意額反較疫情期間下跌兩成，促政府着力推廣本地消費，參考深圳推動夜生活文化。

停業的9間餐廳位於西營盤、西貢和跑馬地，部分店舖關門，烏燈黑火，門外貼上文件提到涉事公司的債權人會議下月8日召開。處理清盤程序的公司指約130名員工受影響，他們昨已收到終止僱傭合同的信函，並可根據《公司（清盤及雜項條文）條例》及向破產欠薪保障基金提出包括欠薪、代通知金、遣散費、未放年假和法定假日薪酬的申請。勞工處稱已知悉事件，提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款，妥善處理僱員權益事宜，該處會協助受影響員工，呼籲盡快聯繫勞資關係科分區辦事處。

本港自年初與內地全面通關後，雖然食肆人流均受通關帶動而上升，惟受過去3年疫情肆虐影響，很多市民的生活模式已經改變，導致光顧酒吧的人流大幅減少，香港「不夜城」的美譽不再。再者，封閉逾3年的北上消費熱潮重燃，不少港人趁周末到深圳一日遊，當地食肆、酒吧、酒樓或按摩場所都人頭湧湧，有市民更指等一杯飲品需要3小時。反而，南下香港消費的群組以低價團為主，以往到酒吧消遣的內地客銳減。

政府統計處今年5月發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，按食肆類別分析，今年第一季與去年同期比較，酒吧的總收益以價值計及數量計，分別上升712.5%及670.7%。不過，亮麗的數據只屬假象，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，去年酒吧第一季被要求停業，根本零收入，故此與今年上升多少倍的意義不大。

他指本港全面復常後，所有疫情期間推出的資助亦已完結，惟市民選擇周末到深圳消遣，或者儲錢去旅行，寧願在外地消費也不留港，加上高消費力的群組已離港遠去，酒吧界今年6至7月的生意額，比起疫情期間更下挫兩成，結業情況自4月開始，陸續有業界轉型求存，而許多業界亦要觀望下半年情況才作進一步決定。

梁無奈說，酒吧生意下挫，港府推動本地消費只做門面工夫，對業界幫助有限，與深圳政府大力推動夜生活，促進市民社交的氛圍不同，港府只懂查牌及在節日期間封路，又宣揚喝酒的壞處等，影響業界形象以至整個社會，甚至旅客對本港「夜生活」的觀感。

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