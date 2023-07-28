美媒指白宮已決定禁止李家超　出席11月APEC會議

美國《華盛頓郵報》周四（27日）報道，白宮已決定禁止香港行政長官李家超，出席今年11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對李家超被排除出席會議表示強烈反對，他批評做法違反APEC規則，也違背美國做出的承諾。特首辦暫未回應。

《港區國安法》在2020年實施，美國隨即宣布制裁李家超等11名香港和內地官員。匿名美國官員稱，制裁李家超並不妨礙香港參加APEC會議，香港仍可派出另一名高級代表出席。白宮發言人拒絕評論報道，但指期待所有APEC成員代表團都能按照美國的法律法規參加會議。

美國國會對華鹰派人士早前曾向白宮施壓，要求阻止李家超出席APEC會議。外界原先期待中美領導人在APEC會議會晤，但有分析預計，美國禁止李家超出席，可能會促使中國領導人也決定缺席會議。但也有人預計中國領導人將出席會議，因為中國希望經濟上展現出領導力，以恢復全球投資者信心，並向中國國內表明中美關係正獲有效管理。