專家指擴大精神病患有條件釋放適當　社協憂自願入院人士有顧慮

鑽石山荷里活廣場斬人案引起社會關注《精神健康條例》下「有條件釋放」機制是否有不足。精神健康諮詢委員會前晚開會，探討精神病患者出院安排的「有條件釋放」具體內容。委員之一的港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱今日(28日)在電台節目表示，現時屬方向性討論，認為將「有條件釋放」的機制擴大至自願入院、有刑事暴力傾向人士是適當方向。

陳指出，有關機制應以治療為本，並非懲教或困着病人，應在病人權利及當局措施之間取得平衡。當機制擴大後，當局需安排足夠人手及資源來實行，期望醫管局在一、兩個月內，能提供所需的人手等更詳細的數據，亦需做好與病人家屬溝通等工作。另外，很多病人的暴力風險與復發有關，而是否復發要視乎有沒有準時服藥，醫管局會訂立臨床指引及守則，以盡量處方較新及副作用較少的口服或注射藥物等。

同屬委員之一的社區組織協會社區組織幹事阮淑茵則對機制擴大表示擔心，若出院時有附帶條件，或會令原本自願入院的病人有所顧慮。她解釋稱，新建議下部分自願入院的病人可能並沒有出現暴力行為，卻因過往紀錄而殃及池魚被納入「有條件釋放」。此外，她亦反對將自殺傾向人士納入「有條件釋放」，因為會令有關病人更感壓迫。