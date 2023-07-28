動漫電玩節今開鑼　巿民買得限量幪面超人模型表現激動

一連五日的香港動漫電玩節今日（28日）開鑼！至今早約9時半，排隊人龍已排到鷹君中心，目測有近千人排隊。踏入10時正開門，抽得頭籌的幾位動漫迷飛速跑入場。排首位的動漫迷更來一個經典「反智轉身」，隨即惹來一陣歡呼，他表示幸運抽到頭籌，心情非常興奮；有排首位買得限量幪面超人模型的動漫迷亦表現激動，又稱預計在會場花約8000港元；有參展商則指今年是久違3年再參展，特地準備限量模型吸引市民，期望生意額較2019年增長3至4成。

今年是疫情後首個動漫節，大批動漫迷和cosplayer（角色裝扮愛好者）終可「除罩」相見。記者現場所見氣氛熾熱，不少動漫迷甫開場已立刻飛奔至心水攤位搶購限量商品，開場不足半小時，已有不少熱門攤位需要排隊進入，攤位門外人龍不絕，人流如鯽。

排首位的黎先生今早8時已在門外排隊，他指自己家住油尖旺區，約早上7時已起床，非常興奮。他又稱今年主辦單位邀請了在ACG（動漫電玩）界別較有名的海外嘉賓來港表演，相信有助吸引更多人入場，「佢（主辦）好似香港Vtuber（虛擬實況主）都有特登準備一啲位，我覺得呢個係一件好事，證明佢（主辦）有嘗試去put up（建立）香港ACG文化。」他又指排頭位未有打算搶購限量商品，主要是為朋友的同人攤位捧場。

吳小姐稱幸運抽到頭幾位籌，一早入場幫朋友買限量發售的幪面超人「影月」模型，花約6000港元買一隻現貨和額外訂購3款模型，她稱計劃今天共花約8000港元，也會使用消費券購物。她又指未來周末日會到場逛街，主要消費為主，未有打算觀看表演。

Hot Toys創辦人兼行政總裁陳浩斌表示，今年是公司久違3年再參展動漫節，認為今年動漫迷的搶購反應比預期熱烈，期望生意額較2019年上升3至4成。他稱今年又特地生產一些日系模型和限量模型，認為有助吸引不同年齡層的顧客，有信心今年生意會有所增長。