6人涉2019年油麻地暴動　5男判監45個月1女囚41個月

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。其中5男1女被控參與暴動，6人於上月在區院承認暴動罪，區院法官謝沈智慧今（28日）判處其中5男監禁45個月，至於餘下的女被告則判監41個月。法官指香港是法治社會，絕不容許暴力，特別是針對執法人員的暴力。

6名被告包括羅凱欣（女、23歲）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（39歲）、黃浩軒（27歲）及王子豪（31歲）。6人承認於或約於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，連同梁嘉淇及其他人參與暴動。除羅凱欣被判囚41個月外，其餘5人均被判監45個月。法官指考慮到眾被告均非號召或煽動他人參與暴動，且沒有干犯其他控罪，故以監禁5年作量刑起點，他們雖非即時認罪但仍寬大處理給予4分1減刑。就羅方面，她犯案時只有19歲雖不是非常年輕，但她有良好背景且參與很多義務工作，故再減刑4個月。

案情指當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕，成功截獲213人，包括本案6名被告。

案件編號：DCCC 789/2020