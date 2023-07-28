政府擬擴大精神病患有條件釋放令　李夏茵指不礙相關人士入院

政府計劃擴大精神病患者出院「有條件釋放」機制範圍，將自願入院但有犯罪暴力傾向的人納入其中，不過有部分精神健康諮詢委員會委員擔心，新機制會令原本自願入院的病人望而卻步。醫務衞生局副局長李夏茵今日(28日)出席一個活動後表示，機制只針對那些有暴力傾向的人，相信很多時候他們都已經被送到醫院，而不會因為新機制未有入院，但如果普通精神科病人住院期出現暴力傾向或行為，則將會被納入新機制，以便他們在病情穩定後，能夠得到更多社區支持。

對於新機制是否需要投入更多資源，李夏茵則指出，適用範圍擴大後會投放資源，但同時設有自動覆核機制，評估患者是否還需要「有條件釋放令」，故在一加一減下，需要多少額外資源則仍有待評估。不過她指出，在優化「有條件釋放令」及加大社區支援後，患者經評估後，可重返社區，院方的住院壓力亦會相對減輕，也能騰出更多人手支援新機制運作。

對於坊間擔心新增自動覆核機制後，會剝奪病人權益，李夏茵強調，局方只是加強現有機制，由專業醫務人員每一至兩年為病人審查是否仍需要「有條件釋放令」，而在新機制下，患者仍可自行申請覆核，毋須擔心權利被剝奪。