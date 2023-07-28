男上司涉4式性騷擾女職員　 須賠償9萬元及支付訟費及利息

一間私人俱樂部會所的前女職員，指稱在職期間遭男上司性騷擾，控訴對方施展「掃背、緊貼、淫笑、盯望」4宗罪，經常向她展露「變態」微笑，凝望她的雙腿與胸部，令她感難受，最後辭職。她其後向平等機會委員會（平機會）投訴，平機會於前年代表她入稟區院，民事控告前男上司違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉，及就情感傷害等賠償共9萬港元。區院暫委法官林美施早前已裁定被告需為事件負責，並就賠償額方面，於今早（28日）頒下判詞，裁定被告須賠償9萬港元及支付相關訟費及利息。

本案之匿名原告，在申索書以「C」作代號，被告則是曾與她一同工作的男上司。該名男上司一直沒有提出抗辯，法官亦於去年4月已裁定被告須就案件負上責任，是次判詞只處理賠償額問題。就情感傷害賠償方面，法官認同被告以上司身份剝削原告，且信立原告確飽受困擾及經常發噩夢等，故裁定被告須支付8萬港元。另外法官又指原告早前已就事件會所作書面投訴，但被告仍繼續其行為，故裁定被告須就加重賠償支付1萬港元，因此被告共須支付9萬港元。

據申索書指，C於2018年4月至2019年7月在一間私人俱樂部任活動統籌員，被告則是營運經理。在2018年5月至翌年5月期間，C遭被告多次以身體碰觸，包括在茶水間突從後走近以手掃她背部，碰到其胸圍扣位置，當C質問他為何這樣做時，被告以「變態」的微笑作回應；多次不必要地以胸貼近其背部、及捉住她的手；經常盯住其身體看，又會叫她走到面前讓他盯住，且不時盯住她的胸部及腿部。C對被告的行為感到惡心，而有關行為持續逾年。C曾以書面向僱主投訴並報案，惟被告最終沒有被起訴。C於2019年6月提出辭職，並向平機會投訴。

案件編號：DCEO 10/2021