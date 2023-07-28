港醫療體系改革　政府冀慢病共同治理計劃可擴展肝炎等疾病　

香港中文大學今日(28日)舉行「為香港建立可持續的醫療體系」政策論壇，醫務衞生局副局長李夏茵表示，預防疾病、及早發現疾病、延緩併發症，以及維護市民健康，是本屆政府的首要工作重點，期待落實「慢性疾病共同治理計劃」後，可擴展至糖尿病和高血壓以外的疾病，包括肝炎等。

李夏茵說，政府去年12月發布了基層醫療發展藍圖，為醫療體系改革指明了方向，從以治療為主，轉為以預防為主、以社區為基礎、以家庭為中心的文化。她續說，政府還在18區設立康健中心，連接醫療保健服務和社會關懷服務等社區資源；若按照「人人有家庭醫生 」的理念，相信市民可以在社區得到更好的支持和更優化的醫療護理。

另外，李續指，政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，可以動員私營醫療服務提供者支援，任何凡年滿45歲或以上、無糖尿病、高血壓病史的市民均可參與，到康健中心接受護理評估，並根據喜好與家庭醫生配對，接受診斷、治療，並進行血液檢查，期望將來能夠將相關模式擴大適用至其他疾病，例如肝炎等。