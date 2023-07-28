疫後首個動漫節　Cosplayer不戴口罩還原角色

香港動漫電玩節今日（28日）開幕！作為疫情後首個動漫節，不少Cosplayer（角色裝扮愛好者）終可除下口罩扮演心愛角色。有Cosplayer帶隊、呼朋引伴一同cosplay美國知名系列漫畫角色，認為今年氣氛極好，不用戴口罩後可更還原角色，與眾多動漫迷一同「除罩」合照。

一行10多人的陳先生表示，今年已是連續10多年拉隊Cosplay人氣美國漫畫Marvel系列的復仇者聯盟，精良又神似的服裝準備了約3至4個月，笑言「難唔難整（服裝）就睇心機啫，無野難整既，自己有心就一定整到既！」雖然今日復仇者「未齊人」，但周末會再與朋友一同入場，相信屆時會更壯觀。他又稱今年毋須再戴口罩非常開心，現場氣氛更熾熱更多人，他也可以呼吸暢順，因去年同樣扮演鋼鐵人時，即使戴面罩也要在內戴口罩非常辛苦，今年可盡情和動漫迷合照。

結伴入場的陳小姐和黎小姐，今年分別Cosplay不同動畫角色，陳小姐指今年是第2年在動漫節Cosplay，特地準備了約2個月，笑稱「都會開心啲，因為每一年（Cosplay）技術都進步架嘛！」又稱今年氣氛好，吸引了很多Cosplayer同好到場一展風采；而黎小姐稱今年不用戴口罩與去年分別較大，玩得更開心，計劃花費3,000港元以下。