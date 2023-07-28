四成保險公司簽約時無提供副本　工會促保監局訂立標準合約

新冠疫情過後，有工會反映因保險合約問題的求助個案有上升迹象。香港保險業總工會今日(28日)公布一項調查發現，準保險從業員在入職保險代理前，有40%保險公司沒有提供合約副本給閱讀參考，甚或在簽署合約前，同樣有逾40%人表示沒有專人解釋合約內容。

香港保險業總工會今年5月進行問卷調查，成功收集了261名保險從業員有效回應，結果發現，在入職保險代理前，有40%保險公司沒有提供合約副本給閱讀參考；或在簽署合約前，有42%人表沒有專人解釋內容；甚或有27%人簽約後，並未有收到合約副本存檔。至於在解釋合約內容方面，調查亦發現有50%人是由招募經理解釋，30%則由保險公司行政代表解釋，而他們所簽訂的合約中，逾半為英文。

工會指出，保險業監管局成立至今成立約5年間，在監管保險業界上仍有不足的地方，故期望業界能正視保險從業員的意見，了解從業員心聲，建議保監局訂立標準合約，以清楚闡述僱主和僱員的責任，保障雙方權益之餘，亦可以減少不必要的合約爭拗。

工會又認為，保險公司有責任為員工解釋合約，尤其是有關津貼及獎金條款，因此建議應由專責人士負責解釋合約，當遇到不明白的合約條款，或合約條款出現含糊不清的情況時，亦能讓準從業員可充分了解合約內容及其細則，同時從業員亦有權分別在簽約前後，要求獲取一份合約擬本和副本，以進一步保障前線人員利益。