偵破陸空貨運及元朗倉庫3毒案　檢值3860萬元K仔冰毒大麻花

今年6月和7月，海關先後於赤鱲角香港國際機場、深圳灣管制站和元朗破獲3宗毒品案件，檢獲約47公斤懷疑液態氯胺酮(俗稱K仔)、約33公斤懷疑大麻花和約8公斤懷疑冰毒，估計總值約3,860萬港元。3宗毒案仍在調查中。

首宗案件於6月17日和18日揭發，海關在機場查驗一批從荷蘭抵港、報稱載有車蠟的空運貨物時，發現3個紙箱共92瓶車蠟當中，其中48瓶車蠟藏有懷疑液態K仔，估計市值約2,530萬港元。

第2宗案件，海關於7月3日在深圳灣管制站查驗一件從南非經深圳抵港、報稱載有掛鐘和零件的速遞貨物，於掛鐘暗格和裝有掛鐘的木箱夾層內，搜獲一批懷疑大麻花，估值約760萬港元。而在7月21日，關員在元朗一個倉庫檢取一件大型器械，亦於器械內檢獲價值約570萬港元的懷疑冰毒。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。