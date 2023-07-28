電動車充電易資助計劃即將結束　有意參與須盡快提交申請

環境保護署（環保署）今日（28日）表示，「EV屋苑充電易資助計劃」（資助計劃）即將結束，有意參與資助計劃的私人住宅樓宇及屋苑應盡快提交申請。

為推動市民轉用電動車輛，政府於2020年10月及2022年8月分兩階段，推出合共35億元的資助計劃，協助及鼓勵合資格的現有私人住宅樓宇及屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，方便車位業主日後能簡易地在其停車位安裝充電器，在家居為電動車充電。

環保署發言人指，資助計劃推出至今，環保署已收到超過700個申請，為逾141,000個停車位安裝電動車充電基礎設施。預留給這些申請的資助金額逾32億港元，已達資助計劃35億港元撥款的九成以上。資助申請按先到先得的原則處理，直至資助資金額用完為止，有意安裝電動車充電基礎設施的私人住宅樓宇或屋苑停車場，請盡快提交資助申請。」

發言人續指，資助計劃已成功推動不少私人住宅樓宇及屋苑的停車位安裝電動車充電基礎設施，同時帶動電動私家車充電設施的市場需求。未來私人住宅樓宇及屋苑停車場的充電設施，將會交由市場提供，以進一步完善電動私家車的充電網絡，現階段政府沒有計劃再向資助計劃注資。