揸胸強吻懷孕女店長　高級督察非禮等兩罪罪成　判囚6個月2星期

已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男督察否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，早前經審訊後被裁定全部罪成，押後今（28日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官指，雖然案中不涉濫用職權，但被告作為警員，應具備守法意識，而且他沒有悔意，形容被告自辯的供詞屬譁眾取寵，判被告入獄6個月2星期。辯方申請保釋上訴，裁判官認為無勝算，但考慮等候上訴需時，故批准申請。

涉案34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期某店內非禮女事主Ｘ；並向Ｘ及其丈夫Ｙ提議，給予他們一筆金錢以換取Ｘ不追究針對他的非禮案件。

辯方今進一步求情指，被告21歲入職警隊當督察，25歲升任至高級督察。本案中他沒利用職權之便犯案，嚴重程度不算最高。案發前兩星期妻子要求離婚，他受巨大打擊，而且工作壓力大，冀法庭判刑時考慮。辯方提及「一球唔夠畀夠兩球你呀」有誇大成分，但裁判官指，被告給了500萬港元贍養費，而且是否有能力付錢，與控罪關係似乎不大。

案件編號：KCCC 218/2022