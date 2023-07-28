前區議員李志宏擾亂罪成提上訴　高院同意刑期過長減刑至囚5個月

前沙田區議員李志宏前年在銅鑼灣遊行期間，「插水」扮被警員推跌，並大聲辱罵警方以圖引起公憤。他經審訊後被裁定在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪成，判囚7個月。李不服定罪及判刑提上訴，高院今（28日）頒判詞駁回定罪上訴，但同意刑期過長，下調至5個月監禁。

25歲上訴人李志宏，案發時為沙田區議會禾輋選區之議員。他被控於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

高院法官認為，原審裁判官已充分考慮了所有有關情況及上訴人的言行，並作出客觀評估，其裁決完全合情合理，法庭無理據干預。法官強調，相關條例是預防性質，來防止有暴力事件發生，故駁回上訴人就定罪的上訴。不過，法官認為，以本案的所有環境情況而言，8個月的量刑起點是明顯過重，認為恰當的量刑起點是6個月。因上訴人可謂有正面的良好品格，可給予上訴人1個月刑‍期扣減，故刑期為5個月。

案件編號：HCMA 266/2022