中大改革進入逐條審議階段　梁美芬批校董會一盤散沙

中文大學修例惹起的爭議持續升溫，逾千名中文大學校友及教職員日前聯署反對三位議員校董提出的私人修例草案。立法會今日(28日)召開第二次會議，進入逐項審議階段，主席梁美芬批評中大校董會各自為政，一盤散沙。指身為秘書長、收薪人員的現任中大副校長吳樹培竟然簽名千人聯署，而不保持中立，又透露自己親自邀請校長段崇智出席會議，卻不見其出現，批評事關中大管理層尊不尊重立法會會議。她提到中大的校長續期、校徽事件，質疑校董會主席查逸超沒有足夠的權限監督大學管制，直言其根本是被架空，連校長合同都無法查看。

提出私人草案的其中一位議員張宇人直言中大管理層是「一言堂」，而校董會則是一盤散沙；議員梁子穎形容中大管理是「黑箱作業」，副校長吳樹培隻手遮天，促請校董會取回權力。

對於委員會早前決定只收集書面意見，不召開公聽會，梁美芬表示，截至7月27日，委員會收到49份意見書。又稱立法會不是某間大學的「橡皮圖章」，更不是中大的「橡皮圖章」，不會等待校董會開完會，一而再再而三有不同意見，讓立法會等待。她強調中大要接受公共監督，立法會有責任去執行監督，與大學是問責關係。梁提到保障所敘的雙贏方案，認為看不到考慮了公眾利益，強調「唔可以輸左公眾利益」，又稱立法會不會被一個2016年的方案限制討論。