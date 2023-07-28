後山小徑使用率升　周末高達800人次到訪　團體冀部門規劃保養

近年不少港人熱衷行山的活動，不過都要注意對自然生態保育。有保育團體今日(28日)發表調查報告，提到香港不少後山小徑的使用率急升，當中有10條小徑平均每日就有400至500名訪客人，周末人流更較平日高，最高可多達800人到方，且逗留時間更長至兩小時。團體冀後山到訪者和其他社區組織，可共同參與和討論更多後山管理事宜，以保護後山小徑，又建議政府成立專責部門，規劃小徑及保養當中設施。

保育團體Parks and Trails及WYNG基金會今年舉行記者會發布會，機構分別在去年7月至8月、去年12月至今年2月期間進行調查，於10條山徑入口一帶加設感應器，並放置6至12天，以統計人流，涉及的山徑包括將軍澳「鴨仔山、蓮苑徑及寶坑徑」、鑽石山「斧山」、佐敦谷「沈雲山及平山」、粉嶺「蝴蝶山」、深水埗「窩仔山(主教山)及嘉頓山」、荃灣「芙蓉山」、沙田「道風山」、屯門「屯門徑」、銅鑼灣到筲箕灣「金督馳馬徑及柏架山下引水道」及堅尼地城「摩星嶺」。

WYNG基金會高級項目經理黎文燕表示，研究範圍內的山徑有約5成山徑使用率高，而且周末人流較平日高一至三成，早上9時為人流高峰。研究又發現，後山小徑主要為當區人士使用，若以中位數計算，10條山徑平日每天約有400至500人到訪，周末則有700至800人左右。而當中蝴蝶山的使用率則最高，平日有逾1,200人，周末則逾1,500人。逗留時間方面，到訪者通常於後山逗留1至兩小時。但發生微雨(即一天內降雨2毫米至4毫米)時，山徑使用率則減少一至一成半；中雨(5毫米至15毫米)時則會減少兩至三成到訪者；大雨（30毫米或以上）日子則減少45%至55%的使用率。

Parks and Trails伙伴協作及傳訊總監鄺芯妍表示，港府欠缺統一規劃，忽略綠化地方的價值，而且後山更出現欠公德心的問題、過度鋪砌混凝土和巨大發展壓力等情況。她建議後山到訪者和其他社區組織可共同參與和討論更多後山管理事宜，以促進後山可持續發展。她又提到，現時政府欠缺清晰部門負責「屋企後山小徑」發展，當中涉及設施日久失修的安全問題，認為「政府忽視綠化帶價值」，令後山面對多種威脅。