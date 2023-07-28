入境處今周反黑工行動拘16人　其中一人是尼籍假難民

入境處本周一連4日(24日至27日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同另一執法部門執行的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕16人，包括14名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。據了解，其中一名黑工是假難民。

「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了18個目標地點，包括按摩院、餐廳及零售店舖等，共拘捕8人。其中一名懷疑非法勞工是持「行街紙」。據了解，她是尼泊爾籍假難民，被捕時從事酒樓洗碗。另有1名涉聘用非法勞工被捕的僱主。另外，在「冠軍行動」中，執法人員在中西區搜查了117個目標地點，包括洗衣店、裝修中單位及餐廳等，共拘捕6人。另在「風沙行動」中，執法人員於上水寶運路拘捕1名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括化妝品及護膚品Z。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬港元和監禁10年。