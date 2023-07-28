高院拒批臨時禁制令　港府指已要求律政司積極研究跟進工作

高等法院拒批《願榮光歸香港》的禁制令。港府回應時表示，維護國家安全是整個特區的安全，國歌涉及國家尊嚴和尊嚴，不容許被貶損，特區政府有責任有效防範制止危害國安活動，已經要求律政司積極研究跟進工作，強調要有效防止、禁止、懲治危害國家安全的行動和行為。

議員梁美芬則表示，政府除提出上訴外，亦可考慮提出修改法例。她提出政府可以行三步曲，首先嘗試禁制令，如果禁制令失敗當然上訴，第二政府直接根據國安法、國歌法管控屢勸不止的人士，第三亦可考慮由政府或立法會提出修改法例，這樣就不會有人繼續認為法例不清晰，而拒絕停止播放該歌曲。

梁又表示三個方案可以同時進行，但一定要研究勝算，如果勝算不高就在修例上作出補充，以免國歌在國際賽事上被誤播。她又指有責任在立法會層面協助這件事，可能只是修改很少的一部分都會令法例變的清晰，減少日後的麻煩。

議員李梓敬則對於未能利用禁制令，阻止網上平台繼續存放及播放有關歌曲感到失望，他建議當局審視法庭觀點，並考慮採用不同法律手段，阻止播放及存放有關歌曲。