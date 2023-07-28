海關葵涌破3宗走私案　檢獲約4100萬元煙草產品

香港海關今日(28日)表示，昨日(27日)在葵涌偵破3宗走私煙草產品的案件，檢獲約330萬支懷疑私煙，以及約5,600公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約4,100萬港元，應課稅值共約2,540萬港元。

海關昨日先在葵涌一個物流中心先後偵破兩宗案件，於首宗案件中在一批報稱禮物盒的貨物中，檢獲約140萬支懷疑私煙，估計市值約510萬港元，應課稅值約340萬港元。第二宗案件中，海關根據風險評估，查驗兩批分別報稱為儲物箱和真空泵的貨物。經檢查後檢獲共約190萬支懷疑私煙、約3,900公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約2,700萬港元，應課稅值共約1,700萬港元。

同日，海關在同區另一個物流中心偵破第3宗案件，在兩批分別報稱為電焊機和膠帶的貨物中，發現約1,700公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值約900萬港元，應課稅值約500萬港元。經初步調查後，海關相信該批懷疑私煙和未完稅製成煙草產品將會轉運到澳洲。案件目前仍在調查中。

海關提雪，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。