「杜蘇芮」僅以1號風球告終　將軍澳黃大仙錄得歷來7月最熱

強烈熱帶風暴「杜蘇芮」今早(28日)在福建晉江市沿海登陸，預料未來一兩日移入福建及江西內陸並逐步減弱。杜蘇芮在形成初時引起多地的氣象部門注意，其路徑的不確定性備受關注，內地廣東氣象局更一度形容其為「近十年影響粵東最強颱風」。當港人正期待可迎來「風假」之際，杜蘇芮終在香港以東約500公里掠過，並僅以「一號戒備信號」在本港畫下句號，為本港多區帶來極端酷熱的天氣。

天文台在官網發表天氣隨筆，回顧「超強颱風杜蘇芮」。當中提到，杜蘇芮還在菲律賓以東時，各電腦模式分析了3個可能的路徑情境。惟最終杜蘇芮進入南海東北部後以偏北路徑靠近中國東南沿岸。杜蘇芮在周四(26日)下午以超強颱風的強度進入香港800公里範圍，天文台當晚8時40分發出一號戒備信號，並預料杜蘇芮會在香港的東面登陸，香港會吹偏北或西北風，由於受地形屏蔽，本港普遍吹強風的機會較低。

然而，即使熱帶氣旋距離較遠，香港天氣未有明顯轉壞，但熱帶氣旋捲起的海浪可能已傳到沿岸。天文台強調，湧浪的危險不容忽視。當湧浪進入淺水區或沿岸時，可能出其不意地翻起大浪，對岸邊的人構成威脅。而受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，本港在周四(27日)極端酷熱。天文台總部下午氣溫升至攝氏36.1度，是自1884年有記錄以來7月的最高氣溫。上水、元朗、濕地公園更達攝氏38度或以上。將軍澳、黃大仙、赤柱等亦是歷來7月最熱。

天文台預料，受隨後的西南氣流影響，中國東南沿岸有驟雨及狂風雷暴。隨着西南氣流減弱，下周初至中期華南沿岸驟雨減少，天色較為明朗，天氣酷熱。而本港明日(29日)間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。此外，熱帶氣旋「卡努」會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶。